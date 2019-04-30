بعد فيديو البغدادي.. أميركا تتوعد “سنعاقب قادته”

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تعهدت الولايات المتحدة مساء الاثنين بتعقّب قادة تنظيم داعش الطلقاء وإنزال الهزيمة بهم، وذلك بعد ظهور زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في شريط فيديو للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف سيقاتل في كل أنحاء العالم لـ”ضمان هزيمة دائمة لهؤلاء الإرهابيين وإحضار قادتهم الذين لا يزالون طلقاء أمام العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه”.

وأضاف المتحدث أن محللي الحكومة الأميركية “سيراجعون هذا التسجيل ويحيلونه إلى وكالات الاستخبارات لتأكيد صحته”.

إلى ذلك، اعتبر أن “هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا كانت ضربة نفسية واستراتيجية قاضية لهذا التنظيم الذي شهد تهاوي ما يسمى بالخلافة ومقتل قادته أو هربهم من المعركة، إضافة إلى كشف وحشيته”.