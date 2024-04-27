بعد فيديو القسام.. ماذا علقت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

رداً على فيديو نشرته كتائب الشهيد عز الدين القسام، أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عن تعليقات حادة، حيث وجهوا اتهامات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحكومته بسبب فشلهم في إطلاق سراح المختطفين وتحملهم المسؤولية عن وضع الأسرى في خطر.

وعبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة عن استيائهم الشديد من عدم تحرك الحكومة الإسرائيلية لحل قضية الأسرى وتأمين عودتهم بأمان، واصفين ذلك بالتخلي عن مصلحة المواطنين والتركيز فقط على مصالح السياسيين.

وفي سلسلة تعليقات لهم نشرتها قناة الجزيرة، أشاروا إلى فشل نتنياهو في التفاوض وإبرام صفقات تبادل تسهم في إطلاق سراح الأسرى، متوجهين بالنقد أيضًا إلى وزيري الدفاع والأمن الإسرائيليين.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية في غزة، وسط تزايد المخاوف من تصعيد عسكري يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية والمعاناة للمدنيين.