بعد فيديو لإعدام "أسير حرب".. أوكرانيا تُطالب بتحقيق دوليّ

بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إعدام جنود روس لأسير حرب أوكراني، دعا وزير خارجية كييف دميترو كوليبا المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق في الحادثة.

I did not persuade.

Didn't bend.

He did not kneel down. Without weapons. Looking into the eyes of the enemy, he said the last words of his life. The words with which Sich snipers, UPA fighters and DAP defenders went to their deaths. Glory to the heroes, https://t.co/tgsrjiQtwO… https://t.co/qtj6uEXJNe pic.twitter.com/fLdxfaLjvq — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇯🇵🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) March 6, 2023

وقال كوليبا عبر تويتر: “مقطع فيديو مروّع لإعدام أسير حرب أوكراني أعزل على أيدي القوات الروسية لمجرد قوله “المجد لأوكرانيا”. دليل إضافي على أن هذه الحرب تهدف للإبادة الجماعية”.

وأضاف: “من الضروري أن يبدأ (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية) كريم خان تحقيقًا فوريًا في جريمة الحرب الشنيعة هذه”، وتابع: “يجب تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة”.

Horrific video of an unarmed Ukrainian POW executed by Russian forces merely for saying "Glory to Ukraine". Another proof this war is genocidal. It is imperative that @KarimKhanQC launches an immediate ICC investigation into this heinous war crime. Perpetrators must face justice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2023

ويشير دميترو كوليبا بذلك إلى مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الإثنين، يظهر جنديًا يقف في خندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يطلق عليه الرصاص بسلاح آلي بعد هتافه: “المجد لأوكرانيا”.

هذا وتكررت عبارة “المجد لأوكرانيا” على وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا الإثنين مع دعوة العديد من المسؤولين إلى إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين.