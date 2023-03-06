الأثنين 14 شعبان 1444 ﻫ - 6 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد فيديو لإعدام "أسير حرب".. أوكرانيا تُطالب بتحقيق دوليّ

منذ 58 دقيقة
الجيش الأوكراني- رويترز

الجيش الأوكراني- رويترز

A A A
طباعة المقال

بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إعدام جنود روس لأسير حرب أوكراني، دعا وزير خارجية كييف دميترو كوليبا المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق في الحادثة.

وقال كوليبا عبر تويتر: “مقطع فيديو مروّع لإعدام أسير حرب أوكراني أعزل على أيدي القوات الروسية لمجرد قوله “المجد لأوكرانيا”. دليل إضافي على أن هذه الحرب تهدف للإبادة الجماعية”.

وأضاف: “من الضروري أن يبدأ (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية) كريم خان تحقيقًا فوريًا في جريمة الحرب الشنيعة هذه”، وتابع: “يجب تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة”.

ويشير دميترو كوليبا بذلك إلى مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الإثنين، يظهر جنديًا يقف في خندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يطلق عليه الرصاص بسلاح آلي بعد هتافه: “المجد لأوكرانيا”.

هذا وتكررت عبارة “المجد لأوكرانيا” على وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا الإثنين مع دعوة العديد من المسؤولين إلى إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

    المزيد من أخبار العالم

    من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في حوارة
    هجوم جديد على "حوارة".. والخارجيّة الفلسطينيّة تُحذّر!
    علم تونس
    تونس.. حركة النهضة تعترف بارتكابها أخطاء سياسية
    ارتفاع الأسهم الأوروبية
    الاسهم الاوروبية تمحو مكاسبها

    الأكثر قراءة

    لحظة قيام سيارة بصدم فتاتَيْن
    بالفيديو.. مشهد مروّع للحظة صدم فتاتَيْن في بعلبك
    وادي جهنم في عكار
    هلع في عكار.. "أصوات غريبة" تخرج من الصخور وخشية من زلزال آت!
    حزب الله
    تطورات "بالغة الخطورة".. واستدعاء لـ "حزب الله" إلى موسكو!