بعد قرار الفيدرالي الأميركي.. بنوك خليجية تخفض الفائدة

بعد قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أعلن عدد من البنوك المركزية الخليجية، الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، وفق بيان البنك اليوم.

وخفض مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.15% من 4.40%، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس وفقاً لـ”رويترز”.

وذكر مصرف البحرين المركزي، في بيان، أنه خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، على أن يسري القرار اعتباراً من يوم غد الخميس.

وقال بنك الكويت المركزي، إنه خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية. وأوضح البنك، في بيان، أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الخميس.

كما أعلن مصرف قطر المركزي، خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.60%.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى 4.0 -4.25%. وأشار المركزي الأميركي إلى أن المخاطر السلبية التي تواجه التوظيف قد ارتفعت.