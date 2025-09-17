الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد قرار الفيدرالي الأميركي.. بنوك خليجية تخفض الفائدة

منذ 29 دقيقة
البنك المركزي السعودي

البنك المركزي السعودي

A A A
طباعة المقال

بعد قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أعلن عدد من البنوك المركزية الخليجية، الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، وفق بيان البنك اليوم.

وخفض مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.15% من 4.40%، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس وفقاً لـ”رويترز”.

وذكر مصرف البحرين المركزي، في بيان، أنه خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، على أن يسري القرار اعتباراً من يوم غد الخميس.

وقال بنك الكويت المركزي، إنه خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية. وأوضح البنك، في بيان، أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الخميس.

كما أعلن مصرف قطر المركزي، خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.60%.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى 4.0 -4.25%. وأشار المركزي الأميركي إلى أن المخاطر السلبية التي تواجه التوظيف قد ارتفعت.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

متظاهرون يحملون لافتة كتب عليها ”إبادة جماعية“ في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، وصورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشارب هتلر وكفوف حمراء،إسبانيا، 31 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
قائد سابق بالجيش الإسرائيلي: نتنياهو يبحث عن صورة نصر غير موجودة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول
باول: المخاطر التي تدفع التضخم للارتفاع تلاشت قليلا
دخان يتصاعد من مبنى سكني تم إخلاؤه كان يؤوي فلسطينيين نازحين، بعد أن أصيب بضربة جوية إسرائيلية، في مدينة غزة، 14 سبتمبر 2025. رويترز
إسرائيل لـ أميركا: لا حظوظ لصفقة في غزة!

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
الرئيس جوزاف عون
خطاب الرئيس خرج عن التقليد
ميشال عيسى (يسار) مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
السفير الاميركي الجديد في لبنان قريباً.. ما أسباب التعيين من خارج الخارجية؟