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بعد قرار وكالة “الطاقة الذرية”.. رئيسي: لن نتراجع خطوة واحدة عن مواقفنا

9 - يونيو - 2022
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أكد الرئيس إبراهيم رئيسي اليوم الخميس أن إيران “لن تتراجع خطوة واحدة” عن مواقفها بعد أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد طهران، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقال رئيسي في كلمة ألقاها في جنوب غرب إيران “بسم الله وباسم أمة إيران العظيمة، لن نتراجع خطوة واحدة عن مواقفنا”، في إشارة إلى قرار صدر ضد طهران في الوكالة التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية تسجيلا مصورا للخطاب.

وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الأربعاء، بأغلبية كبيرة قرارا ينتقد إيران رسميا، بدعوى عدم تعاونها وامتناعها عن تقديم تفسير لوجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.

وجاء في نص القرار أن مجلس المحافظين، المؤلف من 35 دولة، “يعبر عن القلق العميق” من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار، وذلك جراء عدم تعاون طهران بما يكفي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا القرار إيران إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الوكالة “من دون تأخير”.

    المصدر :
  • رويترز

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