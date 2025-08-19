بعد قمة ألاسكا.. بوتين وترامب يتفقان على مواصلة الحوار حول أوكرانيا

صرح مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأوضح أوشاكوف في تصريح صحفي، أن بوتين وترامب أجريا مباحثات هاتفية بعد اجتماع الأخير مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض.

وأضاف أن المكالمة الهاتفية كانت “ودية وبناءة” واستمرت حوالي 40 دقيقة.

وذكر أن الرئيس ترامب أطلع بوتين على نتائج الاجتماعات التي عقدت مع زيلينسكي وبعض القادة الأوروبيين في البيت الأبيض.

وبحسب أوشاكوف، أعرب بوتين وترامب عن دعمهما لاستمرار المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني.

وأكد أوشاكوف أن الزعيمين الروسي والأمريكي اتفقا على مواصلة التواصل بشأن الأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا الدولية الراهنة.

وشهد البيت الأبيض، أمس الاثنين، مباحثات جمعت ترامب مع زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

ويأتي لقاء ترامب بالقادة الأوروبيين وزيلينسكي بعد قمة ألاسكا الجمعة مع بوتين، حيث بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.