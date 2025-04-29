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بعد قيود ترامب.. المفوضية الأوروبية تدعو العلماء والباحثين لجعل القارة قبلتهم

منذ 36 دقيقة
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تتحدث في البرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ، فرنسا، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024. رويترز

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تتحدث في البرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ، فرنسا، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024. رويترز

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دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، العلماء والباحثين من أنحاء العالم إلى اتخاذ أوروبا موطنا في وقت تهدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع التمويل الاتحادي عن جامعة هارفارد وجامعات أمريكية أخرى.

وكانت الجامعات في مرمى نيران إدارة ترامب لاسيما بالنسبة لطريقة تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة العام الماضي، وأيضا طريقة تعاملها مع قضايا مثل برامج التنوع والمساواة والشمول ومبادرات المناخ والسياسات المتعلقة بالمتحولين جنسيا.

وقالت فون دير لاين في بلنسية خلال مؤتمر 2025 لكتلة (حزب الشعب الأوروبي) المحافظة، وهي الأكبر في البرلمان الأوروبي “نرحب بالمناظرات الخلافية في الجامعات (الأوروبية). نعتبر حرية العلم والبحث العلمي شيئا أساسيا”.

وأضافت “ليس فقط لأنها قيمة محورية لنا، ولكن أيضا لأن هذه هي الطريقة التي يزدهر بها التميز والابتكار”.

ومضت تقول “هذا هو سبب انفتاح أوروبا أمام الأفضل والأذكى. ولهذا سنقدم مقترحات لمساعدتهم على ’اختيار أوروبا’. لأننا نريد من العلماء والباحثين من جميع أنحاء العالم أن يجعلوا أوروبا موطنا، وأن نجعل أوروبا موطنا للابتكار من جديد”.

    المصدر :
  • رويترز

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