بعد كاتالونيا… غاليسيا الإسبانيّة تفرض العزل العام لاحتواء كورونا

فرضت منطقة غاليسيا في شمال غرب إسبانيا قيودا على نحو 70 ألف شخص اليوم الأحد، عقب تفش لمرض كوفيد-19، وذلك بعد يوم واحد من فرض إقليم كاتالونيا أيضا إجراءات عزل عام محلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولن يسمح لسكان (أ مارينا) على الساحل الشمالي لإسبانيا في منطقة لوجو بمغادرة المنطقة منذ منتصف ليل الأحد حتى يوم الجمعة، وذلك قبل يومين من انتخابات محلية تشهدها غاليسيا في 12 تموز.

وقالت الحكومة الإقليمية إنه سيسمح للسكان بالتنقل داخل المنطقة، ولن يسمح بالخروج منها أو الدخول إليها إلا لمن يحتاجون إلى السفر من أجل أعمالهم.

وقال وزير الصحة في الإقليم خيسوس باثكيث ألموينيا، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، إن أكبر حالات التفشي للمرض مرتبطة بعدة حانات في المنطقة.

وذكرت السلطات الصحية الإقليمية أن هناك 258 إصابة في غاليسيا، بينها 117 في لوجو.

وقالت السلطات إنه سيجري خفض تشغيل الحانات والمطاعم إلى نسبة 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية. وسيفرض على الناس ارتداء كمامات، حتى وإن كانوا في الهواء الطلق على الشواطئ أو عند حمامات السباحة.

وسجلت إسبانيا 205545 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و28385 وفاة تبعا لبيانات وزارة الصحة، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول تضررا من الفيروس في أوروبا.

وفي الامس أعادت سلطات إقليم كاتالونيا فرض إجراءات الحجر الصحي على منطقة ديل سيغريا (في محيط مدينة ليريدا) شمال شرق إسبانيا، التي تضمّ نحو مئتي ألف شخص، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا. وكانت إسبانيا قد أعادت فتح حدودها أمام مواطني الاتحاد الأوروبي من فضاء شنغن وبريطانيا، في 21 حزيران.