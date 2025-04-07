بعد كارثة ميانمار.. تحذيرات من وقوع زلازل مدمرة في آسيا

حذرت مجموعة من علماء الزلازل الصينيين من احتمال وقوع زلازل مدمرة في الصين والمناطق المحيطة بها، حسبما ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

ووفقا للدراسة، التي أجريت بقيادة المهندس الكبير، تشو هونغ بين، من وكالة الزلازل في بكين، فإن من المحتمل أن تشهد جمهورية الصين الشعبية والمناطق المحيطة بها في السنوات القادمة هزات أرضية قوية مماثلة لتلك التي حدثت مؤخرا في ميانمار.

وقام العلماء بتحليل ما يقرب من 150 عاماً من البيانات الزلزالية – من عام 1879 حتى الوقت الحاضر، لتحديد ست فترات نشطة رئيسية للزلازل.

ويشير فريق تشو هونغ بين إلى أن “المنطقة ربما تدخل الآن المرحلة الأولى من فترة جديدة من النشاط الزلزالي”.

وبحسبهم، فإن المناطق المعرضة الآن لحدوث زلازل مدمرة تقع في الشمال الشرقي، وهي مقاطعات سيتشوان ويوننان الصينية ومنطقة الهيمالايا.

يذكر أن ميانمار تعرضت في 28 مارس آذار الماضي لزلزال قوته 7.7 درجة وهو أحد أقوى الزلازل التي تشهدها البلاد في نحو قرن. وهز الزلزال منطقة يقطنها نحو 28 مليون نسمة وتسبب في انهيار مبان منها مستشفيات وسوى تجمعات سكنية بالأرض وترك كثيرين دون طعام أو ماء أو مأوى.