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بعد كورونا.. هل يتهيأ الصينيون لمواجهة “فيروس هيهي”؟!

7 - نوفمبر - 2021
الصين ترصد إصابات جديدة بكورونا

الصين ترصد إصابات جديدة بكورونا

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شهدت الصين في الآونة الأخيرة إقبالاً كبيراً على شراء المواد الغذائية في ظل مخاوف من فرض السلطات الصينية إجراءات حجر صحي صارمة مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتحدثت وسائل إعلام عن قيام سكان المدن الصينية بإفراغ رفوف المتاجر بعد وصول الإصابات إلى مستوى قياسي، خاصة بعد الحديث عن ظهور متحور جديد أشد خطورة من سابقيه وهو فيروس “هيهي”.

حيث تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حديثاً أنباء عن ظهور متحور هيهي الجديد في الصين.

وأشارت مصادر طبية إلى إنه أحدث متحور من كورونا، وتم تسميته بهذا الاسم نسبةً لإحدى المدن الصينية، إذ اعتبره البعض أخطر متحور يهدد الشعب الصيني في الشتاء، ما أدى إلى غلق مدينة هيهي بالكامل.

إلا أنه في الواقع لم تعلن أي جهة رسمية بالصين أي تفاصيل عن صحة تلك الأنباء المتداولة أو عن ظهور متحور جديد يهدد الوضع الصحي بها.

وبهذا الخصوص، نقلت صحيفة “وطن” المصري، عن أستاذ الأمراض الصدرية بمدينة ووهان الصينية والباحث في التكنولوجيا البيولوجية، الدكتور علي الوعري، قال: “إنه تم مؤخراً رصد سلالة جديدة من متحور دلتا في مدينة (خي خا – HeiHe) أو كما تنطق بـ (هيهي)، والتي تقع في مقاطعة (خي لونج جيانج) بشرق شمال الصين والقريبة من الحدود الصينية الروسية، ولكنها تبعد عن روسيا في أقرب نقطة لها مسافة تقدر ببضع مئات الأمتار”.

وأضاف الوعري: “أن سلالة هيهي الجديدة لم يتم الإعلان عن مصدرها بعد، إلا أنه من خلال تحليل الشفرة الجينية لها تبين أن هذه السلالة الجديدة تختلف في التركيب الجيني عن السلالات التي تم رصدها سابقاً في الصين”.

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