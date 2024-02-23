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بعد لقاءات مع المخابرات المصرية.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة

منذ 37 دقيقة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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اختتم وفد حماس اليوم الجمعة برئاسة إسماعيل هنية زيارته إلى القاهرة بعد لقاءات مع المخابرات المصرية.

وقالت حركة حماس، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، إن وفد الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية اختتم زيارة استمرت عدة أيام إلى مصر، أجرى خلالها لقاءات مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وعدد من المسؤولين.

وبحسب بيان للحركة، فإن المباحثات تناولت “الأوضاع في قطاع غزة ووقف الحرب وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك”.

وأشار إلى أنه “تم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في المسجد الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهل الضفة والداخل المحتل من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وصل، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة.

يأتي ذلك بينما يزور مدير الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز باريس، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين حول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول المحتجزين، بحسب ما ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي في وقت سابق.

وقال الموقع ذاته إن مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك طلب من الاحتلال الإسرائيلي إرسال وفده للمشاركة في محادثات باريس، بعدما أخبر (ماكغورك) المسؤولين الإسرائيليين بتحقيق تقدم في المفاوضات بين الوسيطين القطري والمصري وحركة حماس بشأن ملف المحتجزين.

    المصدر :
  • وكالات

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