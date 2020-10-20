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بعد لقاء ماكرون والكاظمي..توقيع ثلاث مذكرات في مجالات النقل والزراعة والتعليم

منذ 5 دقائق
الرئيسان العراقي والفرنسي

الرئيسان العراقي والفرنسي

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قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن “الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، شددا على أهمية مكافحة الإرهاب، عقب اجتماع في باريس”.

وذكرت الرئاسة، في بيان لها، أن “الرئيس الفرنسي جدد التأكيد على “التزام فرنسا الكامل ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ورغبتها في تعميق العلاقات الثنائية الخاصة بالدفاع عن العراق”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

وقال البيان إن “التحديات الرئيسية للعراق تتمثل في تنظيم داعش الإرهابي، والتدخل الأجنبي في شؤونه، مؤكدا أن الزعيمين رحبا بخطط مجموعة ألستوم الفرنسية للعمل في مشروع مترو بغداد”.

يذكر أن العراق وفرنسا وقعا في باريس، أمس الاثنين، ثلاث مذكرات “إعلان نوايا” في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ونظيره الفرنسي، جان كاستيكس.

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