بعد لقائه بالملك عبد الله.. سوناك يرحب بجهود الأردن في توصيل المساعدات لغزة

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان إن سوناك رحب بجهود الأردن في توصيل المساعدات لغزة عبر إنزال جوي، وذلك بعد اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله في داوننج ستريت.

وأظهر مقطع فيديو نشرته هيئة البث الأردنية الرسمية الملك وهو على متن طائرة ويشارك في عملية الإنزال الجوي لمستلزمات للمستشفيات الميدانية في القطاع الفلسطيني.

وذكر متحدث باسم مكتب سوناك “رحب رئيس الوزراء بجهود الأردن المبتكرة لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة من البر والجو، وعرض عمل بريطانيا في تذليل العوائق أمام توصيل المساعدات وتخفيف الأزمة الإنسانية”.

وذكر مكتب سوناك الخميس أن رئيس الوزراء دعا إسرائيل في وقت سابق اليوم إلى فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل للسماح بتوصيل المساعدات الدولية وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.