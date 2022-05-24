بعد ماريوبول.. روسيا تسعى للسيطرة على مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا بمثابة ”مفتاح الحرب“ بالنسبة لروسيا ونقطة محورية في الصراع، موضحة أنها تُعد إحدى آخر المدن الكبيرة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في مقاطعة شرقية رئيسة.

وذكرت الصحيفة، أن روسيا تركز بشكل كبير على السيطرة على المدينة منذ بدء المرحلة الثانية من الحرب، وأن ذلك ظهر جليا في تصريحات حاكم المدينة، سيرهي هايداي، الذي قال فيها إن القوات الروسية تقصف المنطقة باستمرار وتستخدم تكتيكات ”الأرض المحروقة“.

يأتي ذلك أيضا في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن القتال في الشرق أصبح دمويا بشكل متزايد، ”ويؤدي لمقتل 100 جندي أوكراني كل يوم“.

ونقلت الصحيفة عن هايداي قوله ”الوضع هنا صعب لأن الجيش الروسي ألقى الآن بكل قواته للاستيلاء على منطقة لوهانسك“.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن ”روسيا تسعى لتطويق سيفيرودونتسك، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 100 ألف نسمة، بعد أن انتهت معركة مطولة للسيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية، وذلك في إطار محاولاتها للسيطرة على منطقة دونباس، التي تضم منطقتي دونيتسك ولوهانسك“.

في غضون ذلك، نقلت ”واشنطن بوست“ عن ماثيو شميدت، الأستاذ المساعد للأمن القومي والعلوم السياسية بجامعة ”نيو هافن“ في ولاية كونيتيكت الأمريكية، قوله إن القوات الروسية التي فشلت في الاستيلاء على كييف وتم إجبارها على التراجع في المنطقة بالقرب من خاركيف ”تحتاج إلى انتصار. لذلك، إنهم (الروس) يلقون بكل ما لديهم في سيفيرودونتسك“.

وفي حديثه مع الصحيفة، أضاف شميدت ”لأن روسيا تفتقر إلى الضباط القادرين على قيادة هجمات فعالة ضد أوكرانيا، فإنهم يحاولون تحقيق مثل هذا النصر في سيفيرودونتسك من خلال التغلب على الأوكرانيين بقوة النيران“، محذرا من أن الروس ”يشقون طريقهم بطريقة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على المدنيين، مثلما كان حدث ماريوبول“.