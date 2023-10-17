بعد ماكرون.. الخارجية الفرنسية تصف فيديو نشرته حماس بأنه دنئ

وصفت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء مقطعا مصورا نشرته حركة المقاومة الإسلامية حماس على مواقع التواصل الاجتماعي لمحتجزة تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية في غزة بأنه دنيء.

وأضافت أن 21 مواطنا فرنسيا قتلوا في هجمات السابع من أكتوبر\تشرين الأول وأن 11 ما زالوا في عداد المفقودين.

وورد في بيان وزارة الخارجية “من المرجح جدا أن يكون عدد منهم رهائن لدى حماس”.

فيما ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بتسجيل فيديو نشرته حركة حماس لرهينة فرنسية إسرائيلية، بوصفه “مشينا” و”معيبا”.

وأعلن قصر الإليزيه أن ماكرون “يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنها”.

وأضاف ماكرون أن “فرنسا على أهبة الاستعداد، وتسعى مع شركائها للإفراج عن رهائن فرنسيين تحتجزهم حماس”.