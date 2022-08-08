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بعد محادثات غير مباشرة مع واشنطن.. وفد التفاوض الإيراني يعود إلى طهران

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2022 6:53 مساءً
من محادثات فيينا النووية

من محادثات فيينا النووية

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ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الايرانية الرسمية اليوم الواقع في 8 تموز 2022 أن المفاوضين الايرانيين المشاركين في المحادثات النووية سيعودون إلى طهران من فيينا بعد محادثات غير مباشرة مع واشنطن استمرت عدة أيام بهدف إحياء الاتفاق النووي.

وأضافت الوكالة أن المشاورات ستستمر مع منسق المحادثات والأطراف الأخرى.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات قاسية. وردا على ذلك، خالفت طهران بنود الاتفاق النووي بعدة سبل بما شمل زيادة مخزونات اليورانيوم المخصب. وتصر إيران على أن برنامجها النووي يهدف لتوليد الطاقة وأغراض سلمية أخرى.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس الأحد إن إحياء الاتفاق النووي يعتمد على مرونة واشنطن.

وتم استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا لإحياء الاتفاق الخميس الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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