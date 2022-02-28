بعد مخاوف تعطيل إمدادات روسيا.. قفزة قياسية لأسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد، اليوم الإثنين، بعد جولة أخرى من العقوبات الدولية على روسيا.

وزادت العقوبات الاقتصادية الجديدة على روسيا، من المخاوف بشأن نقص إمدادات الطاقة، وذلك حسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقفزت أسعار العقود الآجلة بنسبة 36%، بعد أن وافقت الدول الغربية على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية.

ورغم أن أحدث حزمة من العقوبات تستثني قطاع الطاقة، إلا أنها خلقت مخاوف من تعطل تدفقات الطاقة، خاصة إذا قررت موسكو أن ترد بقطع الإمدادات، بحسب الوكالة.

وأكدت شركة “جازبروم” الروسية، الإثنين، مواصلة توريد الغاز إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا كالمعتاد.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف القول: “إن إمدادات الغاز الروسي التي يتم نقلها إلى أوروبا عبر أوكرانيا تمضي بصورة طبيعية”. ومن المتوقع توريد 105.8 مليون متر مكعب من الغاز اليوم، وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين، مقابل 107.5 يوم أمس.

أسعار النفط

وقفزت أسعار النفط مع فرض دول أوروبا مزيدا من العقوبات على روسيا وعزل بنوك روسية معينة عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك.

وارتفع خام برنت 4.16 دولار، أو ما يعادل 4.3%، إلى 102.09 دولار الساعة 0915 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى عند 105.07 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار، أو 4.6%، إلى 95.78 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى 99.10 دولار في التعاملات المبكرة.

وتعتمد أوروبا على روسيا في تلبية نحو ثلث احتياجاتها من الغاز، وتتدفق العديد من تلك الشحنات عبر خطوط الأنابيب العابرة من أوكرانيا.

أي اضطراب يمكن أن يترك أوروبا متجمدة في الشتاء، ويحد من إنتاج الكهرباء في القارة، مما يجبر الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل مصاهر المعادن، وصناع الأسمدة على إبطاء أو إيقاف إنتاجها.

العملية العسكرية

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف،وفق ما ذكر.