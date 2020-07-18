بعد مرتزقة سوريا.. مخابرات أردوغان تنقل 2500 تونسيا للقتال بليبيا

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يبدو أن الوعود الكاذبة التي أعطتها مخابرات أردوغان للمرتزقة السوريين من أجل القتال في ليبيا بدأت تنكشف ، مما أدى لعزوف كثير من المقاتلين السوريين لاستكمال عملهم مما دفع تركيا للبحث عن مقاتلين جدد وهذه المرة من تونس .

اتهم تقرير جديد للمرصد السوري لحقوق الإنسان، مخابرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالدفع بآلاف التونسيين للقتال في ليبيا ضمن مرتزقتها هناك.

وعمدت المخابرات التركية بأوامر من أردوغان إلى نقل مجموعات متطرفة وعناصر داعشية من جنسيات أجنبية، من الأراضي السورية إلى ليبيا على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب التقرير فإن تركيا نقلت أكثر من 2500 داعشي “تونسي” من المتواجدين ضمن فصائل التنظيم المعسكرين بالأراضي السورية إلى ليبيا بالفعل.

ورغم التحذيرات الدولية حيال الانتهاكات التركية في ليبيا، أرسلت مخابرات أردوغان دفعة جديدة من المرتزقة إلى هذا البلد الذي يعاني من انتشار المليشيات المدججة بالسلاح في العاصمة طرابلس.

وقبل أسبوعين، أرسلت تركيا دفعة أخرى من المرتزقة السوريين الذين دربتهم على أراضيها تزامنا مع عودة المئات منهم من ليبيا إلى سوريا.

ووقعت تركيا مطلع العام الحالي اتفاقا دوليا في برلين يقضي بعدم التدخل في الشؤون الليبية، لكنها لم تلتزم بتعهداتها، مستمرة في دعمها العسكري للوفاق بما يؤجج الصراع بين الفرقاء الليبيين.

كان تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية أكد أن تركيا أرسلت ما يتراوح بين 3500 و3800 مرتزق سوري إلى ليبيا الفترة الأخيرة، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

وأزاح تقرير صادر عن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية الستار عن أن أنقرة أرسلت ذلك العدد من المرتزقة “مدفوعي الأجر” إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

يشار إلى أن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، أكد في وقت سابق أن تركيا قامت بحشد حوالي 10 آلاف من المرتزقة في محيط سرت، وقد تغامر بالهجوم على سرت والجفرة.