بعد مسيرة حاشدة.. الشرطة البريطانية توجه اتهامات إلى 7 أشخاص

قالت الشرطة البريطانية الأحد إنها وجهت اتهامات لسبعة أشخاص بعد مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين واحتجاج لليمين المتطرف معارض لها أمس اعتُقل خلالهما أكثر من 140 شخصا.

واندلعت مناوشات بين الشرطة والجماعات اليمينية المتطرفة التي تجمعت للاحتجاج على تنظيم المسيرة في يوم الهدنة الذي وافق نهاية الحرب العالمية الأولى وأحيت فيه بريطانيا ذكرى قتلى الحرب.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن التحقيقات مستمرة في “عدد من الوقائع الأخرى” وإن المحتجزين السبعة متهمون بجرائم مختلفة، مثل التسبب في ضرر جنائي ومقاومة الاعتقال وحيازة سلاح هجومي ومخدرات والإخلال بالنظام والاعتداء.

وقال نائب مساعد مفوض الشرطة، لورانس تايلور، الذي قاد عمليات الشرطة أمس السبت 11\11\2023 “لدينا فرق من رجال الأمن الذين يواصلون رفع قضايا على المحتجزين ويفتحون تحقيقات مع الذين يلفتون انتباهنا عند مشاركة الصور والمقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي”.