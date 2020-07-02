بعد معاندتها لنحو ستة أشهر.. إيران توافق على تعويض عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

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أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي الخميس أن طهران وافقت على تسديد تعويضات لعائلات الضحايا الأجانب الذين قضوا في حادثة إسقاط إيران لطائرة بوينغ الأوكرانية عن طريق الخطأ في يناير.

وأصيبت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 بصاروخين وتحطمت بعيد إقلاعها من مطار طهران في الثامن من يناير ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وأقرت إيران بعد أيام أن قواتها أسقطت عن طريق الخطأ الطائرة التي كانت متجهة إلى كييف.

وقالت ليندي لوكالة الأنباء السويدية “تي تي”، في تصريحات أكدتها لفرانس برس المتحدثة باسمها “وقعنا اتفاق تفاهم متبادل يقضي بأن نقوم الآن بالتفاوض مع إيران بشأن دفع تعويضات لذوي الضحايا”.

وأكدت التوصل للاتفاق بعد مفاوضات مع إيران ودول لديها رعايا بين ضحايا الكارثة.

وفيما لم تتضح بعد مبالغ التعويضات قالت ليندي إن “لا شكوك” حول قيام إيران بالتسديد.

وكان غالبية المسافرين على متن الطائرة إيرانيين يحملون الجنسية الكندية، إلى جانب أفغان وبريطانيين وسويديين و11 أوكرانياً.

يذكر أن المدعي العسكري في طهران، غلام عباس تركي، كان قد أعلن نهاية الشهر الماضي أن “خطأ بشريا” تسبب في سقوط طائرة الركاب الأوكرانية في يناير الماضي، بعد أن تم إسقاطها من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقال غلام عباس تركي، إن الطائرة الأوكرانية أُسقطت “بعد أن تم تشخيصها في الرادار على أنها هدف يتجه نحو طهران”.

وفي الوقت نفسه، نفى المدعي العسكري وقوع “أي هجوم سيبراني أو عمل تخريبي، أو تجسسي، أدى إلى إسقاط الطائرة”.

كما أكد “عدم صدور أية أوامر من القيادة السياسية في البلاد لإسقاط الطائرة”، لافتا إلى احتجاز 3 أشخاص في إطار التحقيقات في القضية.