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بعد مغادرة القوات الأمريكية والناتو لأفغانستان.. ما مصير قوات الأمم المتحدة هناك؟

16 - أبريل - 2021
مركز للأمم المتحدة في أفغانستان

مركز للأمم المتحدة في أفغانستان

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أعلنت الأمم المتحدة أنها ستبقي على مهمتها السياسية لمساعدة افغانستان رغم رحيل القوات الاميركية وحلف شمال الأطلسي هذا العام، وفق ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك ردا على اسئلة حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة بعد انسحاب الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، إنّ “من الواضح” أنّ هذا الرحيل “سيكون له تأثير على كامل البلاد”، مضيفا “سنُواصل درس الوضع، لكنّ عملنا في أفغانستان سيستمرّ”.

وأشار إلى أنّ “الأمم المتحدة تشارك في مجال التنمية الإنسانية في أفغانستان منذ فترة طويلة جدا، وسنواصل وجودنا هناك لمساعدة الشعب الافغاني”، لافتا إلى أنّ المنظّمة ستستمرّ في التكيّف مع الوضع على الأرض.

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