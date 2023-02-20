الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد مغادرته.. بايدن يترك رسالة بخط يده موجهة للشعب الأوكراني

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 20 - فبراير - 2023 7:59 مساءً
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

A A A
طباعة المقال

بعد مغادرته قصر ماريينسكي في كييف، ترك الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة خطية موجهة للشعب الأوكراني، ورئيس البلاد فولودومير زيلينسكي.

وجاء في الرسالة التي كتبت بخط اليد: “يشرفني أن تم الترحيب بي في كييف مرة أخرى، لأقف وقف تضامن وصداقة مع الشعب الأوكراني المحب للحرية”.

وأضاف: “سيدي الرئيس. أرجو أن تتقبل احترامي العميق لشجاعتك وقيادتك. تحيا أوكرانيا. جو بايدن”.

ونشرت صورة للرسالة الخطية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء زيارة بايدن السريعة إلى أوكرانيا.

وأجرى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة غير معلنة إلى كييف، الإثنين، قبيل الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

والتقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء النزاع.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية في أثناء زيارة بايدن لكييف، لكن لم ترد تقارير عن ضربات صاروخية أو جوية من روسيا.

وعقد بايدن وزيلينسكي اجتماعا في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.

 

    المزيد من أخبار العالم

    مؤشر زلزال
    زلزال تركيا - سوريا
    زلزالا بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة الحدود التركية السورية
    علم روسيا
    هيئة الإحصاء الاتحادية: الاقتصاد الروسي انكمش 2.1 % العام الماضي
    علما الولايات المتحدة وأوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بقيمة 460 مليون دولار.. أمريكا ستقدم لأوكرانيا مساعدات أمنية

    الأكثر قراءة

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    رياض سلامة "بقّ البحصة".. هذا سبب ارتفاع الدولار!
    حسن نصرالله
    انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
    المحال أقفلت أبوابها بسبب انهيار الليرة
    تسلسل زمني.. مراحل انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار من (1500) إلى (80000)