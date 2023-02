بعد مغادرته.. بايدن يترك رسالة بخط يده موجهة للشعب الأوكراني

بعد مغادرته قصر ماريينسكي في كييف، ترك الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة خطية موجهة للشعب الأوكراني، ورئيس البلاد فولودومير زيلينسكي.

وجاء في الرسالة التي كتبت بخط اليد: “يشرفني أن تم الترحيب بي في كييف مرة أخرى، لأقف وقف تضامن وصداقة مع الشعب الأوكراني المحب للحرية”.

وأضاف: “سيدي الرئيس. أرجو أن تتقبل احترامي العميق لشجاعتك وقيادتك. تحيا أوكرانيا. جو بايدن”.

ونشرت صورة للرسالة الخطية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء زيارة بايدن السريعة إلى أوكرانيا.

وأجرى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة غير معلنة إلى كييف، الإثنين، قبيل الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

والتقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء النزاع.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية في أثناء زيارة بايدن لكييف، لكن لم ترد تقارير عن ضربات صاروخية أو جوية من روسيا.

وعقد بايدن وزيلينسكي اجتماعا في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.

Kyiv has captured a part of my heart.

I knew I would be back. pic.twitter.com/5HYcoEL47Y

— President Biden (@POTUS) February 20, 2023