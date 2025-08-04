بعد مقاطعة النفط الروسي.. شركة التكرير الهندية الكبرى تعزز مشترياتها من أمريكا وكندا

قالت عدة مصادر بسوق النفط اليوم الاثنين إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، اشترت سبعة ملايين برميل من الخام المقرر وصوله في سبتمبر أيلول من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط عبر عطاء.

يأتي شراء الشركة الهندية الكبير من النفط الخام الفوري بعد فتح نافذة المراجحة للخام الأمريكي المتجه إلى آسيا، وفي وقت أوقفت فيه مصافي التكرير الحكومية الهندية شراء النفط الخام الروسي بسبب تراجع خصومات الأسعار.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول من شراء النفط من موسكو، الخاضعة لعقوبات بسبب غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ووفقا للمصادر، التي رفضت ذكرها بالاسم لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، اشترت الشركة 4.5 مليون برميل من الخام الأمريكي و500 ألف برميل من خام غرب كندا الخفيف، ومليوني برميل من مزيج داس النفطي الذي تنتجه أبوظبي.

وقال مصدران إن المشتريات الأعلى من المعتاد تهدف جزئيا إلى استبدال البراميل الروسية.

والهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشتر للخام الروسي المنقول بحرا.