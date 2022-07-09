بعد مقتل آبي.. الحزب الحاكم يتجه لتحقيق نتيجة قوية في الانتخابات اليابانية

يتجه الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان لتحقيق نتيجة قوية من خلال الحصول على دعم كبير في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة العليا للبرلمان) غدا الأحد بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، رجل الدولة البارز في الحزب.

وقُتل آبي، وهو أطول رؤساء الحكومات بقاء في السلطة في اليابان في العصر الحديث، بالرصاص أمس الجمعة خلال خطاب كان يلقيه لدعم مرشح محلي في مدينة نارا بغرب البلاد، في واقعة اعتبرتها المؤسسة السياسية هجوما على الديمقراطية ذاتها.

وعادة ما يُنظر إلى انتخابات مجلس المستشارين على أنها استفتاء على أداء الحكومة الحالية، وقد أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة بالفعل إلى أداء قوي للائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي يعتبر تلميذا لآبي.

وقال محللون سياسيون إنه في ظل مشاعر الحزن التي تخيم على الشعب الياباني، يمكن أن يستفيد كل من الحزب الديمقراطي الحر وشريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو من موجة محتملة من أصوات المتعاطفين.

وتوقفت الحملات الانتخابية يوم الجمعة بعد مقتل آبي لكن السياسيين استأنفوا الأنشطة الانتخابية اليوم السبت.

وشهد حضور كيشيدا لمؤتمر انتخابي بمدينة في جنوب غربي طوكيو وجودا متزايدا للشرطة ووضع جهاز للكشف عن المعادن في الموقع، في إجراء أمني غير معتاد في اليابان.

وربما يساعد الأداء القوي في استطلاعات الرأي كيشيدا على تعزيز حكمه، مما يمنح المصرفي السابق من هيروشيما فرصة لتحقيق هدفه المتمثل في زيادة الإنفاق الدفاعي.

وقد يسمح له كذلك بمراجعة دستور البلاد، وهو أمر لم يتمكن حتى آبي المتشدد من القيام به.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأسبوع الماضي فوز الحزب الديمقراطي الحر بما لا يقل عن 60 من 125 مقعدا يجري التنافس عليها غدا الأحد، مقارنة بعدد 55 مقعدا التي يشغلها الآن، مما يسمح له بالحفاظ على الأغلبية في المجلس الذي يشغله مع كوميتو.

وحصول الحزب على 69 مقعدا في مجلس المستشارين سيجعله يفوز بالأغلبية.