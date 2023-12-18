الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد مقتل امرأتين في كنيسة بغزة.. وزير الخارجية الإيطالي ينتقد إسرائيل

منذ 12 دقيقة
ويزر الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

ويزر الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

A A A
طباعة المقال

انتقد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني القوات الإسرائيلية الاثنين بشأن ما نسب إليها من إطلاق نار وقتل امرأتين في مجمع مسيحي بقطاع غزة قائلا إن مثل هذه الأفعال لن تساعد إسرائيل في حربها لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال تاياني “أطلق قناص (إسرائيلي) النار على امرأتين داخل كنيسة. هذا لا علاقة له بالقتال ضد حماس لأن الإرهابيين لا يختبئون بالتأكيد في الكنائس المسيحية”، في انتقاد نادر لإسرائيل من إيطاليا.

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس، السلطة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، مطلع هذا الأسبوع إن المرأتين، وهما ناهدة خليل أنطون وابنتها سمر، قُتلتا بالرصاص في مجمع رعية العائلة المقدسة في غزة.

وقال بيان البطريركية إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا بالرصاص أثناء محاولتهم حماية آخرين.

وندد البابا فرنسيس أمس الأحد 17\12\2023 بالهجوم المزعوم وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم أساليب “الإرهاب” في قطاع غزة الذي تحكمه حماس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الأحد إن الحادث لا يزال قيد المراجعة.

ويبلغ عدد سكان غزة 2.3 مليون نسمة، بينهم ما يقدر بنحو 1000 مسيحي.

وعرضت إيطاليا دعما صريحا على إسرائيل منذ الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر\تشرين الأول لكنها، مثل العديد من الدول الغربية، تشعر بقلق إزاء ارتفاع عدد القتلى خلال الحرب الجوية والبرية الطويلة التي تخوضها إسرائيل في غزة.

وقال تاياني في اجتماع سنوي لسفراء إيطاليا “(نحن) ندين بشدة هجوم حماس على المدنيين العزل… لكننا نريد أيضا أن يكون رد فعل إسرائيل… متناسبا ويتجنب السكان المدنيين”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صور الأسرى المحتجزين لدى حماس- إسرائيل
غزة تحت النار
أكسيوس: مدير المخابرات الأمريكية يلتقي مع وفد قطري ورئيس الموساد
علم أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزيرة الاقتصاد الأوكرانية: الناتج الإجمالي ينمو أكثر من 5% خلال 2023
بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
لوتان:مقتل المحتجزين الثلاثة أثار موجة جديدة من الغضب ضد الحكومة

الأكثر قراءة

كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي مصدوم من هول ما رأى.. اكتشاف أكبر نفق لحماس
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ
غزة تحت النار
تصريحات "صادمة" لأمين سر منظمة التحرير عن أحداث 7 أكتوبر.. "ما فيه حد فوق المحاسبة"
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
تطوّر خطير على صعيد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان!