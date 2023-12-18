بعد مقتل امرأتين في كنيسة بغزة.. وزير الخارجية الإيطالي ينتقد إسرائيل

انتقد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني القوات الإسرائيلية الاثنين بشأن ما نسب إليها من إطلاق نار وقتل امرأتين في مجمع مسيحي بقطاع غزة قائلا إن مثل هذه الأفعال لن تساعد إسرائيل في حربها لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال تاياني “أطلق قناص (إسرائيلي) النار على امرأتين داخل كنيسة. هذا لا علاقة له بالقتال ضد حماس لأن الإرهابيين لا يختبئون بالتأكيد في الكنائس المسيحية”، في انتقاد نادر لإسرائيل من إيطاليا.

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس، السلطة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، مطلع هذا الأسبوع إن المرأتين، وهما ناهدة خليل أنطون وابنتها سمر، قُتلتا بالرصاص في مجمع رعية العائلة المقدسة في غزة.

وقال بيان البطريركية إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا بالرصاص أثناء محاولتهم حماية آخرين.

وندد البابا فرنسيس أمس الأحد 17\12\2023 بالهجوم المزعوم وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم أساليب “الإرهاب” في قطاع غزة الذي تحكمه حماس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الأحد إن الحادث لا يزال قيد المراجعة.

ويبلغ عدد سكان غزة 2.3 مليون نسمة، بينهم ما يقدر بنحو 1000 مسيحي.

وعرضت إيطاليا دعما صريحا على إسرائيل منذ الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر\تشرين الأول لكنها، مثل العديد من الدول الغربية، تشعر بقلق إزاء ارتفاع عدد القتلى خلال الحرب الجوية والبرية الطويلة التي تخوضها إسرائيل في غزة.

وقال تاياني في اجتماع سنوي لسفراء إيطاليا “(نحن) ندين بشدة هجوم حماس على المدنيين العزل… لكننا نريد أيضا أن يكون رد فعل إسرائيل… متناسبا ويتجنب السكان المدنيين”.