بعد مقتل جندي بحجر.. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 33 فلسطينيا بينهم سيدتان وطفلة

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قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الثلاثاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت خلال الساعات الماضية 33 مواطنا منهم 16 من بلدة يعبد بالقرب من جنين بينهم سيدتان وطفلة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إن جنديا يبلغ من العمر 21 عاما لقي مصرعه بعدما أصيب في الرأس بحجر أُلقي عليه من فوق أحد الأسطح في بلدة يعبد بقضاء جنين أثناء انسحاب وحدته بعد اعتقال أربعة فلسطينيين.

وأشار بيان نادي الأسير إلى أن 12 من المعتقلين ألقي القبض عليهم بعد مقتل الجندي.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش في تغريدة على تويتر بعد الإعلان عن مقتل الجندي “تعمل قوات جيش الدفاع في هذه الساعة في قرية يعبد في حملة اعتقالات في المنزل الذي ألقيت منه الحجارة التي قتلت محارب جيش الدفاع”.

وقال سكان إن الجيش عاد واقتحم البلدة بعد الإعلان عن مقتل الجندي وأجرى عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين قبل أن ينسحب مرة أخرى.

وحمّل نادي الأسير في بيانه “سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين، خاصة مع استمرار انتشار الوباء، معتبرا أن ما يجري في بلدة يعبد جزء من سياسة العقاب الجماعي التي تواصل تنفيذها بحق المواطنين”.