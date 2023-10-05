بعد مقتل عشرات المدنيّين.. غوتيريش يُدين هجومًا روسيًا على أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنّ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، أدان بشدة اليوم الخميس، هجومًا على قرية في شمال شرق أوكرانيا، أسفر عن مقتل العشرات.

وقال دوجاريك للصحافيين إنّ “الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي ويتعين توقفها على الفور”.

يأتي ذلك بعد أن استهدف صاروخ روسي مقهى ومتجرًا للمواد الغذائية في قرية في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 51 على الأقل، لدى تجمعهم في مراسم لتأبين من رحلوا من ذويهم، وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيون.

وذكر أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، أنّ مقهى ومتجرًا تعرضا للاستهداف بعد ظهر اليوم الخميس في قرية هروزا في منطقة كوبيانسك في خاركيف وتحولا إلى حطام وأنقاض، مضيفًا أن كثيرًا من المدنيين كانوا هناك وقتها.

فيما أفاد وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، بأنّ سكان القرية الصغيرة الذين يبلغ عددهم نحو 330 كانوا يقيمون مراسم تأبين في المقهى، حينما تعرض للهجوم.

وقال كليمينكو للتلفزيون الأوكراني: “حضر هذ التجمع أفراد من كل أسرة ومن كل منزل. هذه مأساة مروعة”.