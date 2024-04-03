بعد مقتل عمال الإغاثة.. قافلة مساعدات لم تتسلمها غزة تعود إلى قبرص

عادت قافلة بحرية محملة بالأغذية لم يتم تفريغها في غزة إلى قبرص اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل الجاري، بعد مقتل موظفي إغاثة من منظمة وورلد سنترال كيتشن في قصف إسرائيلي مساء الاثنين.

وعادت سفينة شحن تحمل 240 طنا من المواد الغذائية كانت متجهة في البداية إلى سكان القطاع الفلسطيني المحاصر مبحرة إلى لارنكا في قبرص بعد الهجوم المميت، ورست أمام الميناء مباشرة.

وفي وقت سابق، وصلت سفينة ثانية هي أوبن آرمز التابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية تعمل مع ورلد سنترال كيتشن.

وكانت المساعدات التي لم يتم تسلمها جزءا من شحنة تبلغ نحو 340 طنا تم إرسالها إلى غزة من قبرص في 30 مارس آذار. وعمال الإغاثة الذين قتلوا في غزة كانوا قد انتهوا لتوهم في تفريغ 100 طن من بارجة جاءت أيضا من قبرص.

وأوقفت ورلد سنترال كيتشن التي تنشط في غزة منذ أكتوبر تشرين الأول، عملياتها في القطاع بعد مقتل موظفيها وأعادت أسطول سفنها إلى قبرص.

وفي مارس آذار، دشنت وورلد سنترال كيتشن ممرا بحريا مبدئيا لنقل المساعدات من قبرص إلى القطاع المحاصر.

وعرضت قبرص استكمال المساعدات التي تصل إلى غزة بحرا من خلال عملية فحص أمني سريعة على الجزيرة للمساعدات التي تشرف عليها إسرائيل.