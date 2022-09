بعد مقتل مهسا أميني.. بلينكن يطالب بإنهاء اضطهاد المرأة في إيران

بجانب الاحتجاجات والمظاهرات في مختلف المدن الإيرانية، تتوالى ردود الفعل الدولية إزاء وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد تعرضها للتعذيب من جانب “شرطة الأخلاق” في العاصمة طهران.

ودعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الحكومة الإيرانية لإنهاء “الاضطهاد الممنهج” ضد النساء وطالب السلطات بالسماح بحرية الاحتجاج السلمي.

وكتب على تويتر، الثلاثاء، “كان يجب أن تكون مهسا أميني على قيد الحياة اليوم. وبدلا من ذلك، الولايات المتحدة والشعب الإيراني حزينين عليها. ندعو الحكومة الإيرانية إلى إنهاء اضطهادها الممنهج للنساء والسماح بالاحتجاج السلمي”.

وفي السياق ذاته، نددت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بوفاة مهسا أميني في الحجز بعد أن اعتقلتها “شرطة الأخلاق” الإيرانية وطالبت بإجراء تحقيق مستقل. كما أعربت الأمم المتحدة عن “قلقها” حيال “القمع العنيف” للمتظاهرين الداعمين لمهسا أميني في إيران.

Mahsa Amini should be alive today. Instead, the United States and the Iranian people mourn her. We call on the Iranian government to end its systemic persecution of women and to allow peaceful protest. #مهسا_امینی

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 20, 2022