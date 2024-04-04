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بعد مقتل موظفي إغاثة بغزة.. اتطال يجمع وزير الدفاع الأميركي مع نظيره الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة
البنتاغون

البنتاغون

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قال البنتاغون إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن طالب إسرائيل الأربعاء باتخاذ خطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة “بعد الفشل المتكرر للتنسيق”، وذلك خلال اتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

يأتي هذا في أعقاب هجوم إسرائيلي أدى إلى مقتل سبعة من موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية في غزة هذا الأسبوع.

وجاء في بيان بشأن الاتصال أن “الوزير أوستن عبر عن غضبه إزاء الضربة الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لورلد سنترال كيتشن والتي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، أحدهم أمريكي”.

وذكر البنتاغون أن أوستن حث غالانت أيضا على إجراء تحقيق “سريع وشفاف” ونشر النتائج على العلن ومحاسبة المسؤولين.

    المصدر :
  • رويترز

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