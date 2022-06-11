بعد مواقف ماكرون.. هل تقدّم فرنسا تنازلات لروسيا؟

أكدت فرنسا عدم استعدادها لتقديم تنازلات لروسيا، في وقت تطلع الى انتصار أوكرانيا في الحرب ضد القوات الروسية وأن تستعيد وحدتها الإقليمية، بحسب ما قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، يوم الجمعة، وفقا لرويترز.

وتعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لانتقادات من أوكرانيا وحلفائها في أوروبا الشرقية بعد مقابلات نُشرت يوم السبت الماضي وتضمنت قوله إن من المهم تجنب “إهانة” روسيا ليكون هناك حل دبلوماسي عندما ينتهي القتال.

وقال المسؤول الفرنسي للصحفيين عندما سئل عن تصريحات ماكرون المتعلقة بالإهانة “كما قال الرئيس، نحن نريد نصرا لأوكرانيا. نحن نريد استعادة الوحدة الإقليمية لأوكرانيا”.

ونقلت رويترز عن المسؤول الفرنسي أن “ليس هناك روح تنازل تجاه بوتن أو روسيا في الكلام الذي يقوله الرئيس. عندما يتحدث إليه مباشرة، فإن هذا ليس مساومة بل ليقول كيف نرى الأشياء”.

وقال المسؤول، مدافعا عن موقف ماكرون إنه يتعين أن يكون هناك حل للحرب عن طريق المفاوضات. وأضاف أن باريس من كبار مؤيدي العقوبات وأنها قدمت دعما عسكريا قويا لأوكرانيا.

يذكر أن بعض دول أوروبا الشرقية والبلطيق أن استمرار ماكرون في حوار مفتوح مع بوتن يقوض جهود دفع الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي رومانيا ومولدوفا يومي 14 و15 يونيو لإظهار دعم فرنسا لاثنتين من الدول الأكثر تعرضا لتأثير أحداث أوكرانيا.