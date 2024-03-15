بعد نحو شهرين من تعليقه.. أستراليا تستأنف دعمها لـ"الأونروا"

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، اليوم الجمعة 15 مارس/آذار 2024، إن أستراليا ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد شهرين تقريبا من تعليق التمويل بسبب مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأوضحت وانج أن أستراليا تشاورت مع الأونروا والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها. وأضافت أنه سيتم تقديم حوالي ستة ملايين دولار أسترالي (3.9 مليون دولار) من التمويل على الفور.

وذكرت وانج في مؤتمر صحفي “يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعا ولدينا القدرة مع المجتمع الدولي على مساعدتهم. نعلم أن الأونروا مركزية وأساسية في تقديم تلك المساعدات”.

كانت أستراليا وأكثر من 12 دولة قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في يناير كانون الثاني بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وبدأت الأمم المتحدة تحقيقا في هذه المزاعم، وأنهت الأونروا عقود بعض الموظفين بعد معلومات قدمتها إسرائيل.

واستأنفت السويد وكندا والاتحاد الأوروبي التمويل إلى حد ما. وقال المفوض العام للوكالة الأسبوع الماضي إنه يحدوه تفاؤل حذر بأن تستأنف الجهات المانحة الأخرى التمويل قريبا.

وأعلنت وانج أيضا عن تمويلين آخرين بقيمة أربعة ملايين دولار أسترالي لليونيسف ومليوني دولار أسترالي لمنشأة منفصلة تابعة للأمم المتحدة في غزة. وستمنح أستراليا أيضا الأردن والإمارات 140 مظلة لاستخدامها في الإنزال الجوي للمساعدات.

وردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن عددا من الفلسطينيين تركوا عالقين في أثناء محاولتهم الوصول لأستراليا بعد إلغاء التأشيرات المؤقتة، قالت وانج إن جميع المتقدمين يخضعون لفحوصات أمنية وأحالت السؤال إلى وزيرة الشؤون الداخلية.