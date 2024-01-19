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بعد هجومٍ حوثي.. الجيش الأميركيّ يكشف عن مصير السفينة "كيم رينجر"

منذ 46 دقيقة
البحرية الأميركية

البحرية الأميركية

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أعلن الجيش الأميركيّ أنّ الحوثيّين، في اليمن، استهدفوا سفينة تجاريّة أميركيّة، وهو ما كان قد أكّدته الجماعة في وقت سابق.

وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة للشرق الأوسط (سنتكوم)، في بيان، على منصّة “إكس”: “أطلق الإرهابيّون الحوثيّون المدعومون من إيران صاروخَين بالستيَّين مضادَّين للسفن على سفينة إم/في كيم رينجر، وهي سفينة ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتديرها اليونان”.

وأضافت: “لاحظ الطاقم ارتطام الصواريخ بالمياه بالقرب من السفينة. ولم يتمّ الإبلاغ عن وقوع أيّ إصابات أو أضرار للسفينة التي واصلت الإبحار”.

وكانت جماعة “الحوثي” في اليمن قد أعلنت استهداف سفينة أميركية في خليج عدن وإصابتها بشكل مباشر، في حين أكد مسؤول أميركي وقوع الهجوم إلا أنه نفى تعرض السفينة لأي أضرار.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله “الحوثيين” يحيى سريع، عبر منصة “إكس”، إن مقاتلي الجماعة استهدفوا بصواريخ بحرية السفينة “كيم رينجر” الأميركية في خليج عدن وأصابوها إصابة مباشرة.

وأضاف المتحدث أن الرد على ما وصفها بالاعتداءات الأميركية والبريطانية “قادم لا محالة”، مجددًا التأكيد على “استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر لكافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة”.

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