بعد هجوم أرامكو.. تعزيزات أميركية إضافية في الخليج

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أفاد مسؤولون عسكريون أميركيون بأن مسؤولي البنتاغون واصلوا اجتماعاتهم الخميس قبيل اجتماع مرتقب الجمعة لمجلس الأمن القومي برئاسة دونالد ترمب، من أجل بحث خيارات الرد على الهجوم الذي طال السبت الماضي منشأتي نفط في السعودية.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن المسؤولين العسكريين قولهم إن البنتاغون يدرس خيار إرسال المزيد من بطاريات الدفاع الجوي، فضلا عن طائرات ومعدات مراقبة إلى منطقة الخليج لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات أرامكو.

كما يدرس من بين عدة خيارات أخرى، الإبقاء على حاملة طائرات واحدة على الأقل في المنطقة بالمستقبل المنظور.

يذكر أن مساعد وزير الدفاع الأميركي، جوناثان هوفمان، كان أعلن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، الخميس، أن “إيران مسؤولة بشكل أو بآخر عن الهجمات على منشآت أرامكو”.

كما قال “سنقدم للرئيس دونالد ترمب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر”، لافتاً إلى أن “الهجمات على منشآت أرامكو كانت منسقة بشكل كبير”. وأضاف: “ندعم تحقيقات السعودية حول هجمات أرامكو ولن نستبق النتائج”، مشدداً على أن “الهجمات على منشآت أرامكو قضية دولية وننتظر نتائج تحقيقات السعودية”.

إلى ذلك، أفاد بأن واشنطن تتشاور مع الرياض لمنع أي تهديدات قد تأتي من شمال السعودية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

وقال تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها.

وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في بقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة إن “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.