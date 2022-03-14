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بعد هجوم أربيل.. دبلوماسي إيراني ممنوع من الظهور على وسائل إعلام عراقية

14 - مارس - 2022
آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 6:38 مساءً
هجوم أربيل

هجوم أربيل

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وجهت السلطات العراقية بمنع استضافة دبلوماسي إيراني سابق يظهر بصفة “محلل” سياسي على وسائل الإعلام المحلية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، منع أمير موسوي وهو إيراني الجنسية من الظهور على وسائل الإعلام العراقية.

ويأتي هذا القرار بعد أن ظهر أمير موسوي في مقابلة تلفزيونية على قناة “العهد” العراقية وهو يحذر سلطات إقليم كردستان العراق من ضربات جديدة قد تنفذها إيران ما “لم تعالج وجود مقار الموساد الإسرائيلي في أربيل” على حد وصفه.

وكان أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان أن هجوماً بـ”12 صاروخاً باليستياً” استهدف فجر الأحد أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأميركية فيها، مضيفاً أن الصواريخ أطلقت “من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديداً من جهة الشرق”.

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