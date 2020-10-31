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بعد هجوم إرهابي..كردستان العراق توقف صادرات النفط لتركيا

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 7:32 صباحًا
حقل نفط بإقليم كردستان العراق-أرشيفية

حقل نفط بإقليم كردستان العراق-أرشيفية

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قالت حكومة إقليم كردستان العراق، الجمعة، إن هجوماً إرهابياً وقع يوم الأربعاء واستهدف خط أنابيب للنفط تسبب في وقف الصادرات إلى مدينة جيهان في تركيا.

ودانت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان لها وبشدة العمل الإرهابي الذي استهدف أنبوب تصدير النفط الخاص بإقليم كردستان.

وتم استهداف الأنبوب المصدر للنفط من إقليم كردستان في يوم الأربعاء 28 أكتوبر، مما أدى إلى توقف عملية تصدير النفط من الإقليم.

واستنكر بيان لحكومة إقليم كوردستان هذه الفعلة، مؤكدة أن هذه التصرفات ستتسبب في تعقيد الأمور في الإقليم والمنطقة بشكل عام.

وأضاف البيان أن حكومة الإقليم لن تسمح، وبأي شكل من الأشكال، أن تتعرض مصالحها للتهديد والخطر ولن تقبل باستهداف قوت شعب كردستان تحت أي ظرف.

وتؤكد بأن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات هذه الفعلة النكراء والمتورطين فيها.

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