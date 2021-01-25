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بعد هجوم بغداد الدامي... التحالف ينتقم من "داعش"

25 - يناير - 2021
التحالف الدولي

طيران التحالف الدولي - أرشيفية

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بعد أيام من تنفيذ “داعش” هجوما انتحاريا مزدوجا وسط بغداد، أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 100، وكلهم من المدنيين، شن التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، الاثنين، ضربة جوية على أحد مخابئ التنظيم الإرهابي في منطقة جبلية شمال شرقي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن “الضرب الجوية التي نفذت الاثنين، استهدفت أحد الكهوف داخل سلسلة جبال حمرين”، الواقعة بين محافظتين ديالى وصلاح الدين.

وأضافت الخلية الأمنية أن “مجموعة من الإرهابيين كانت تتحصن في المخبأ”.

وذكرت في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني، تفيد بوجود خلية إرهابية في سلسلة جبال مكحول، وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي فجر هذا اليوم ضربة جوية استهدفت أحد الكهوف الموجودة داخل السلسلة الجبلية”.

وأضافت الخلية في البيان أنه “سيتم إعلان أعداد القتلى من العناصر الإرهابية بعد وصول قوات الأمن إلى الموقع المستهدف”.

وكان العراق أعلن النصر على تنظيم “داعش” في أواخر عام 2017، بعدما طرد عناصره من المناطق المدنية، لكن مسلحين منه لجأوا إلى المناطق الصحراوية والنائية التي يستغلها التنظيم لشن هجمات بين الفينة والأخرى.

ويقول مراقبون إن الهجمات الأخيرة في بغداد وصلاح الدين تأتي ضمن محاولة “داعش” إثبات وجوده في العراق، بعد سلسلة من الهزائم التي تلقاها مؤخرا، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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