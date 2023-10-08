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بعد هجوم حماس.. بورصة تل أبيب تهوي 6.7% عند الإغلاق

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2023 5:19 مساءً
بورصة تل أبيب

بورصة تل أبيب

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هبط المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب يهوي 6.7% عند الإغلاق بعد هجوم حماس، بالإضافة إلى أن مؤشر البنوك هبط 8.7%، وفق ما قالت وكالة رويترز .

ويترقب المستثمرون في إسرائيل، غدا الإثنين، فتح أسعار صرف العملات أمام الشيكل، وسط توقعات بتراجع آخر يضيف مزيدا من الضعف للعملة الإسرائيلية.

وعانى المستثمرون في بورصة تل أبيب هذا العام، من ضعف التداولات بسبب خطة إصلاح القضاء والمراحل التي سبقت إقرارها من جانب الكنيست، لتأتي التطورات الحالية لتضيف مزيدا من الضغط على السوق.

وفجر السبت، أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد “حماس” في غزة، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

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