بعد هجوم نطنز.. إسرائيل تغير قواعد اللعبة مع إيران

قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية إنه إذا حاولت إسرائيل بالفعل الانتقام من خلال شنّ هجمات على أهداف إيرانية، فإن هذا يؤدي إلى تغيير القواعد غير المكتوبة للعبة غير المعترف بها، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها تحت ”نتنياهو يلعب بالنار مع إيران“ ، أن ”الهجوم على سفينة تجسس تابعة للحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر، والتخريب الذي حدث في منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية نطنز، كلاهما منسوب للاستخبارات الإسرائيلية، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار ما تم تسريبه عن تلك الهجمات، فإن هذا يشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلعب بالنار“.

وأفادت بأنه ”على العكس من الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل على سوريا، حيث تشعر تل أبيب بأنها في مأمن نسبياً، فإن الصراع بين إيران وإسرائيل، المستمر منذ عامين ونصف العام، يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة، ويدفع إسرائيل نحو دائرة من العنف، لا تملك فيها بالضرورة اليد العليا“.

ورأت أن ”قيام إسرائيل باستهداف مواقع نووية أو سفن إيرانية بدافع الانتقام يمثل تغييراً في قواعد اللعبة، التي كانت قائمة في السابق على الرغبة في عرقلة أو منع أي عمليات ضد إسرائيل مستقبلاً، وحتى إن كانت الأهداف خاصة بإرهابيين ملوثة أياديهم بالدماء، فإن المنطق كان قائماً على دحر المخاطر، وليس الانتقام منهم على أفعال سابقة“.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى ”الأمل الباقي، بعد تخريب السفينة سافيز التابعة للحرس الثوري، والخطأ الفادح المتمثل في تسريب أنباء العملية، الذي يشير على الأقل إلى إهمال جسيم يمكن أن يودي بحياة الناس. وعلى إسرائيل أن تدرك أن عليها التوقف عن إشعال الموقف“.