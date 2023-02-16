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بعد "هزّة" تركيا وسوريا ولبنان.. انهيار مبنى في حلب وعالقون تحت الأنقاض

منذ 15 دقيقة
زلزال سوريا - رويترز (أرشيفية)

زلزال سوريا - رويترز (أرشيفية)

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على خلفية الهزة الارتدادية القوية الجديدة، التي وقعت مساء الخميس، وضربت مناطق واسعة في تركيا وسوريا ولبنان، انهار مبنى في ريف حلب من جراء الهزة الارتدادية الأخيرة مع وجود عالقين تحت الأنقاض، وفق ما أفادت المعلومات.

في التفاصيل، أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر في سواحل إقليم إسكندرون، وشعر بها أيضًا سكان حلب واللاذقية وإدلب وحماة وحمص والساحل السوري ولبنان.

بدورها، أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا، بأنّ سكان دمشق وحلب واللاذقية ومحافظات أخرى شعروا بالهزة.

وقال الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” في مناطق المعارضة، شمال البلاد، إن معظم السكان في شمال غرب سوريا شعروا أيضًا بالهزة.

يشار إلى أن المنطقة كانت شهدت آلاف الهزات الارتدادية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير/ شباط.

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