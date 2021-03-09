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بعد وصفه الخميني بـ"الابن غير الشرعي لأمريكا" السجن والغرامة لمساعد روحاني

9 - مارس - 2021
آخر تحديث: 9 - مارس - 2021 1:36 مساءً
عيسى كالانتري

.عيسى كالانتري

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قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن الشعبة 26 من محكمة الثورة في طهران، قضت بالسجن 4 أشهر ضد مساعد الرئيس حسن روحاني ورئيس منظمة البيئة عيسى كلانتري، إضافة إلى منعه من الانضمام إلى الأحزاب والجماعات السياسية لمدة عامين، بتهمة إهانة مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني.

ووصف كلانتري الخميني، خلال مقابلة إعلامية بـ“الابن غير الشرعي لأمريكا“.

وأضافت الوكالة، أن المحكمة حكمت على كلانتري بدفع غرامة مالية قدرها 40 مليون ريال، في الفرع 1058 بمحكمة الجنايات، بتهمة الكذب وتشويش الرأي العام.

وكانت محكمة موظفي الحكومة في طهران، قد استدعت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عيسى كلانتري، على خلفية وصفه مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني، بأنه ”الابن غير الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية“.

وفي مقابلة إعلامية جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سأل المراسل عيسى كلانتري: ”هل تعتقد أن هناك مفاوضات بين الخميني والأمريكيين؟“، فقال: ”لا أعلم، لا أدري.. ربما يمكن القول بهذه الطريقة، إن الإمام الخميني كان عندهم ولدٌ غير شرعي، أفرغوا ظهر الشاه، واغتنم الخميني الفرصة“.

وبموجب المادة 514 من قانون العقوبات الإيراني، فإن أي شخص يهين الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، والمرشد الأعلى السابق، بأي شكل من الأشكال، سيُعاقب بالسجن، بحسب “إرم نيوز”.

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