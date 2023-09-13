بعد وفاة 2 بفيروس نيباه.. ولاية كيرالا الهندية تغلق المدارس

أغلقت السلطات في ولاية كيرالا الهندية بعض المدارس والشركات وأعلنت مناطق عزل في ما يزيد على سبع قرى، وذلك بعد تسجيل وفاتين بفيروس نيباه النادر والمميت الذي يتلف المخ.

وقال مسؤول من وزارة الصحة في ولاية كيرالا إن شخص بالغا وطفلا لا يزالان مصابين وفي المستشفى، وخضع ما يزيد عن 130 شخصا لفحوصات الفيروس، الذي ينتقل إلى البشر من خلال الاتصال المباشر بسوائل تفرزها أجساد الخفافيش أو الخنازير أو البشر المصابين.

وتوفى شخص الشهر الجاري والآخر في 30 أغسطس آب كما أُصيب اثنين آخرين من نفس الأسرة بالعدوى، من بينهما طفل، ويتلقيان العلاج في المستشفى.

وأعلنت السلطات مناطق عزل في سبع قرى في مدينة كوزيكود بالإضافة إلى إغلاق مدرس وبنوك وهيئات أخرى.

واكتُشف فيروس نيباه المميت الذي يُتلف المخ لأول مرة في 1999 خلال تفش لمرض يصيب مُربي الخنازير ومن يخالطونها بشكل مباشر في ماليزيا وسنغافورة.

وهذا هو رابع تفش لفيروس نيباه في كيرالا منذ 2018. وكانت أول وأسوأ إصابة لرجل (26 عاما) ذهب إلى المستشفى يشتكي من حمى وسعال ونقل العدوى إلى جميع أفراد عائلته ومرضى آخرين، وذلك قبل تشخيصه بفيروس نيباه.

وتوفي 21 من 23 مصابا في هذا الوقت. وفي عامي 2019 و2021 تسبب فيروس نيباه في وفاة شخصين.