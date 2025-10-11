بعد وقف إطلاق النار.. أين ستتمركز القوات الأميركية لمراقبة اتفاق غزة؟

فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، في مدينة غزة في 11 أكتوبر 2025. رويترز

بعد الاعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل، والتأكيد على وصول قوات أميركية إلى محيط قطاع غزة الذي سيكتمل صباح غد الأحد 12\10\2025، تصاعدت التساؤلات حول موقع تمركزها.

ففيما نفى مسؤول، مساء أمس، أن تتمركز تلك القوات داخل القطاع الفلسطيني، كشف مسؤول إسرائيلي كبير، أنها ستتوجه إلى قاعدة “هاتسور” الجوية بالقرب من مدينة “أشدود في إسرائيل”.

وقال المسؤول الإسرائيلي “إن مهمتها ستكون مراقبة وقف إطلاق النار في غزة”، وفق ما أفاد مراسل موقع “أكسيوس”، السبت.

أتى ذلك، بعدما أوضح مسؤول أميركي أن “الجنود الـ 200 الذين سيأتون إلى محيط غزة، لن يدخلوا القطاع بل قوة الاستقرار الدولية ستكون منتشرة هناك”

كما أضاف أن “مهمة هذه القوة هي إقامة مركز تنسيق مدني عسكري، مهمته تنظيم المساعدات الإنسانية بما فيها الشؤون العملانية وتوفير المساعدة الأمنية، ومراقبة تطبيق وقف إطلاق النار”.

إلى ذلك، أشار إلى أن “ممثلين من كافة الشركاء المساهمين في قوة دولية لحفظ الاستقرار، سيعملون في المركز، إلى جانب مشاركة ممثلين للمنظمات غير الحكومية الموجودة الآن على الأرض أو المنظمات التي ستنضم في المستقبل إلى العمل”.

ولفت إلى أن “المركز سيعمل على المساعدة في الانتقال إلى الحكم المدني بأسرع وقت”. كما صرح أنه “لتطبيق وقف النار سيكون هناك نزع لسلاح حماس، وسيعمل الفرقاء على التأكد من حدوث ذلك”.

وكان مسؤولون أميركيون كبار، أفادوا، الخميس، بأن فريقاً مكوناً من 200 عسكري أميركي سيشارك في “الإشراف” على تطبيق اتفاق وقف النار في غزة. ولفت أحد المسؤولين إلى أن “مسؤولين عسكريين مصريين وقطريين وأتراكاً سينضمون للفريق”، حسب ما نقلت فرانس برس.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان أعلن، مساء الأربعاء، اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة وقف النار في غزة وتبادل الأسرى، بعد أيام من المفاوضات غير المباشرة التي جرت في شرم الشيخ برعاية الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة، بمشاركة تركية)، ما شكل باب أمل لآلاف الفلسطينيين المحاصرين في غزة بانتهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ سنتين.

فيما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر أمس الجمعة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق في القطاع المدمر، ليتدفق آلاف النازحين من جنوب القطاع نحو الشمال.