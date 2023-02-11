السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد يوم من إنقاذها.. وفاة امرأة تركية قضت 104 ساعات تحت الأنقاض

منذ 38 دقيقة
زلزال تركيا

زلزال تركيا

A A A
طباعة المقال

توفيت امرأة في المستشفى اليوم السبت بعد يوم من انتشالها من تحت أنقاض مبنى منهار في جنوب تركيا، حيث ظلت عالقة لمدة 104 ساعات منذ وقوع الزلزال المدمر يوم الاثنين الماضي، بحسب رجال الإنقاذ.

وانتشل رجال الإنقاذ الألمان زينب كهرمان البالغة من العمر 40 عاما من تحت الأنقاض في بلدة قري خان بجنوب تركيا أمس الجمعة، وقالوا حينها إن بقاءها على قيد الحياة “معجزة”.

وقال ستيفن باير قائد فريق البحث والإنقاذ الألماني الدولي “علمنا للتو… أن زينب توفيت في المستشفى للأسف”.

وقالت أسرة زينب لرويترز في وقت سابق إن رجال الإنقاذ وصلوا بعد يومين من زلزال يوم الاثنين.

وتواصل العمال الألمان مع زينب التي كانت على عمق بعيد تحت الأنقاض وأوصلوا لها المياه عبر خرطوم. وفي مرحلة ما، ساعدوا أختها على صعود سلم بالقرب من مكانها للتحدث معها.

وتجاوزت حصيلة قتلى زلزال يوم الاثنين في جنوب تركيا وشمال سوريا الآن 25 ألفا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما تركيا وأرمينيا
فتح معبر بين تركيا وأرمينيا لأول مرة منذ 35 عاماً
آثار الزلزال المدمر في تركيا
زلزال تركيا - سوريا
الطاقة التي انبعثت من زلزال تركيا تعادل قوة 500 قنبلة نووية
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تعلن قصف منشآت للطاقة في أوكرانيا أمس

الأكثر قراءة

عناصر ينتمون لحزب الله
الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
ولدت الطفلة تحت الركام "فرانس براس"
زلزال تركيا - سوريا
منقذ الطفلة المعجزة: سأتبناها وستعيش وسط عائلتي
الدولار
ارتفاع مسائيّ لـ "الدولار".. كم بلغ؟