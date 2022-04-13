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بعد 11 عامًا.. سويسرا تُغلق تحقيقًا يتعلّق بـ”ثورة يناير” في مصر

منذ 16 ساعة
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2022 12:36 مساءً
محكمة -سويسرا

محكمة -سويسرا

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قال الادعاء العام الاتحادي في سويسرا اليوم الأربعاء إنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بانتفاضة عام 2011 في مصر (ثورة 25 يناير).

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان “على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول”.

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

    المصدر :
  • رويترز

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