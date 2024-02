بعد 110 ساعات على الحدث.. مصير الطفلة "هند" والمنقذين ما زال مجهولاً

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، السبت، أنها لا تزال تجهل مصير الطفلة هند (6 سنوات) والفريق الذي توجه لإنقاذها في مدينة غزة، على الرغم من مرور أكثر من 110 ساعات على الحدث.

وقالت الجمعية -في بيان نشرته على منصة إكس- إن “أكثر من 110 ساعات مرت ولا يزال مصير فريق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني يوسف زينو وأحمد المدهون الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات مجهولا”.

وتساءلت الجمعية “أين هند؟ أين يوسف وأحمد؟ نريد أن نعرف مصيرهم”.

وخرج طاقم إسعاف من الهلال الأحمر -الاثنين الماضي- لإنقاذ الطفلتين “ليان (15 عاما) وهند (6 سنوات)، بعد محاصرتهما بدبابات الجيش الإسرائيلي وجنوده، داخل مركبة كانتا فيها مع أفراد أسرتهما، بحسب بيان سابق صدر عن الجمعية.

Where is Hind? Where are Ahmed and Yousef? We need to know.

🚨More than 110 hours have passed, and the fate of the PRCS ambulance team, Yousef Zeino and Ahmed al Madhoun who went to rescue the 6-year-old girl, Hind, remains unknown. #Save_Hind #HumanitarianHeroes… pic.twitter.com/FOwK5voGoT

— PRCS (@PalestineRCS) February 3, 2024