بعد 12 يوماً.. سوريا تعلن السيطرة الكاملة على حرائق اللاذقية

الدفاع المدني السوري، المعروف أيضاً باسم الخوذ البيضاء، يعمل على إخماد الحريق الهائل في ريف اللاذقية، سوريا، 13 يوليو/تموز 2025. رويترز

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح انتهاء عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت مؤخراً في جبال محافظة اللاذقية، مؤكداً أن ما تحقق هو نتيجة لتكافل وطني وشعبي واسع، وتعاون ميداني مشترك بين مؤسسات الدولة والفرق التطوعية والدولية.

وزير الطوارئ رائد الصالح يعلن انتهاء إخماد حرائق اللاذقية، مشدداً على أن التحدي القادم هو إعادة تأهيل الغابات المتضررة، ومؤكداً أن الكارثة الحقيقية تكمن في تداعيات ما بعد الحريق، رغم ما تحقق من إنجاز ميداني واسع. 🔗https://t.co/3eOADhkQMq #حرائق_اللاذقية#وزير_الطوارئ#سانا pic.twitter.com/crV2wQnxIN — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) July 15, 2025

وأوضح الصالح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ اللاذقية محمد عثمان، أن التحديات الميدانية التي واجهت فرق الإطفاء كانت كبيرة، أبرزها الألغام ومخلفات الحرب، إضافة إلى الرياح القوية المتبدلة الاتجاه ووعورة التضاريس وغياب خطوط الفصل الناري نتيجة الإهمال الطويل للغابات، محذراً من أن الكارثة الحقيقية لا تكمن فقط فيما خسرناه، بل في تداعياتها المستقبلية، ومنها خطر الانجراف وفقدان التربة والغطاء النباتي، في ظل موجة جفاف وتغير مناخي هي الأسوأ منذ عقود.

وبيّن الصالح، أن الوزارة اعتمدت على مركز الإنذار المبكر للعوامل الجوية الذي رصد بشكل دوري سرعات الرياح واتجاهاتها في مواقع الحريق، ما أسفر عن إعداد إستراتيجيات تدخل دقيقة من غرفة العمليات، إضافة لاستخدام صور الأقمار الصناعية وطائرات “الدرون” الحرارية والعادية لتحديد بؤر النيران، ما ساهم بشكل مباشر في تسريع السيطرة على الحرائق.

ولفت الصالح، إلى أن الوزارة ستبدأ قريباً بتركيب نظام إنذار مبكر للحرائق ضمن خطة متكاملة، تشمل إنشاء منظومة وطنية لحماية الغابات وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، مشدداً على أن “النار انتهت، لكن المهمة لم تنته، ومن اليوم تبدأ مهمتنا الحقيقية لإعادة الحياة إلى هذه الجبال”.

وتوجه وزير الطوارئ وإدارة الكوارث بالشكر، إلى الفرق القادمة من تركيا والأردن والعراق ولبنان وقطر، وإلى جميع الفرق التطوعية التي كان لها دور مهم في الدعم اللوجستي، ووزارات الدولة ومؤسساتها التي عملت بتناغم ومسؤولية، وقال: “أنتم جميعاً صنعتم ملحمة إنسانية ستظل خالدة في ذاكرة هذا الوطن، وكنتم صورة مشرقة للتضامن والتكافل”.

محافظ اللاذقية: سننفذ خطة تقييم الأضرار وإعادة التأهيل بالتنسيق مع الوزارات المعنية

بدوره، أشار محافظ اللاذقية محمد عثمان، إلى أن التنسيق الكامل بين فرق الإطفاء والدفاع المدني من مختلف المحافظات السورية، إلى جانب الدعم من الدول الشقيقة، ساهم في السيطرة على النيران، مبيناً أن المحافظة عملت خلال 12 يوماً من الحريق على تأمين جميع الاحتياجات الميدانية والإنسانية، بما في ذلك إنشاء مطبخ ميداني قدم أكثر من 2500 وجبة يومياً، وتأمين معدات الإطفاء بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع.

وأوضح عثمان أن الحرائق دمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وضررت 45 قرية، فيما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة، مشيراً إلى أن وفوداً وزارية زارت المناطق المتضررة، وبدأت بوضع خطة شاملة لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين، كما أن المحافظة ستعمل على تنفيذ خطة إعادة التأهيل بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وكان الدفاع المدني السوري قد أعلن، مساء الإثنين، الوصول إلى آخر البؤر المشتعلة في جبال ريف اللاذقية لتبريدها، بالتزامن مع استمرار جهود المراقبة لمنع تجدّد الحرائق.

وأوضح الدفاع المدني السوري، في بيان، أن فرقه وصلت إلى آخر البؤر المشتعلة في منطقة المشرفة على طريق النبعين – رأس البسيط، في جبال ريف اللاذقية، لتبريدها ومنع تجدّدها مع اشتداد سرعة الرياح.

وكان الدفاع المدني قد أوقف، مساء السبت الفائت، امتداد الحرائق في غابات اللاذقية، بعد عمليات إخماد مكثفة شاركت فيها فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء، إلى جانب فرق مساندة تركية وعربية، على جميع المحاور التي شهدت اندلاع النيران.