بعد 122 ساعة.. إنقاذ سيدتين في قهرمان مرعش التركية

تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ سيدة مسنة في قهرمان مرعش التركية بعد 122 ساعة من الزلزال، بعد تراجع الآمال بالعثور على ناجين من تحت الأنقاض فيما يرتفع بالمقابل عدد الضحايا بشكل خيالي بحيث وصل عدد وفيات كارثة الزلزال إلى 20 ألفا و318 شخصا والمصابين إلى أكثر من 80 ألفا.

122 SAAT SONRA ÇİFTE MUCİZE Kahramanmaraş'ın ardından Diyarbakır'da da yıkılan bir binanın enkazı altından 122 saat 55 yaşındaki Maşallah Çiçek isimli bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.https://t.co/4HDVkH9ofO pic.twitter.com/JM5CAbUov9 — Yeni Şafak (@yenisafak) February 11, 2023

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه بعد 122 ساعة، تم إخراج امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا تدعى مصل الله جيجيك من تحت أنقاض مبنى مدمر في ديار بكر في قهرمان مرعش.

كما ذكرت أيضا أنه تم إنقاذ فيوليت كاباك البالغة من العمر 70 عامًا من تحت أنقاض شقة أيدين في شارع أذربيجان في منطقة أونيكيسوبات في قهرمان مرعش، بعد 121 ساعة من وقوع الزلزال.

وقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين الماضي، إلى نحو 24 ألف قتيل، في حصيلة تبقى مؤقتة، بينما تتلاشى بسرعة فرص العثور على ناجين.

ومساء الجمعة، أعلن وزير الصحة التركي أن عدد قتلى الزلزال في بلاده ارتفع إلى 20213 قتيلاً.

كما قال فخر الدين قوجه إن عدد المصابين ارتفع إلى 80 ألفاً، مضيفاً “نواجه محنة صعبة ونركز على إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض”.

وتابع وزير الصحة التركي: “سننشر صور القتلى المجهولين ونأمل أن يتعرف عليهم أحد”.