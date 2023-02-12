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بعد 149 ساعة على الزلزال.. إنقاذ رجل تركيّ من تحت الأنقاض

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2023 10:26 صباحًا
من عمليات الإنقاذ في تركيا

من عمليات الإنقاذ في تركيا

الأناضول
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تمكنت فرق الإنقاذ، اليوم الأحد، من انتشال شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى، في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، وذلك بعد مرور 149 ساعة على الزلزال المدمّر.

فعقب رصدها مؤشرات على وجود شخص حي تحت أنقاض مبنى مؤلف من 6 طوابق في مدينة أنطاكيا، كثفت الفرق جهودها للوصول إلى المواطن التركي مصطفى صاري غول (35 عامًا).

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج صاري غول من تحت الأنقاض، بعد جهود استمرت نحو 5 ساعات، بدعم من عناصر الجيش التركي وفرق قادمة من رومانيا.

وعقب إخراجه من تحت الأنقاض وإجراء الإسعافات الأولية له، تم نقله إلى المشفى.​​​​​​​

يشار إلى أنّه فجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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