بعد 150 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ امرأة تركيّة على قيد الحياة

تمكنت فرق الإنقاذ، اليوم الأحد، من انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى، بعد 150 ساعة على الزلزال في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

وبعد رصدها وجود شخص حي تحت ركام مبنى في مدينة دفنة بالولاية، سارعت الفرق في بدء أعمال الإنقاذ، ونجحت في إخراج السيدة مُزين أوفكلي (64 عامًا) من تحت الأنقاض، وتم نقلها إلى المشفى.​​​​​​​

يشار إلى أنّه فجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.